قائد محور تعز يتفقد ابطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل اليوم ابطال الجيش الوطني المرابطين في عدد من الجبهات شمال وشرقي المدينة.



وحث قائد المحور، الجنود على اليقظة والحذر، وثمن صمودهم وروحهم المعنوية العالية والاستعداد القتالي العالي وضرورة المراقبة الدائمة للعدو.

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