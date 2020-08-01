شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة أشهر مذيعة عربية والأسباب ما تزال مجهولة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توفيت الإعلامية نشوى الطوبجي، المذيعة بقطاع القنوات الإقليمية بـ التليفزيون المصري، مساء أمس، الجمعة.

وأعلن عدد من زملاء الإعلامية الراحلة بالهيئة الوطنية للإعلام، وفاة زميلتهم من خلال حساباتهم على "فيسبوك".

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ونعت صفحات غير رسمية تابعة للهيئة الوطنية للإعلام أبرزها "أبناء التليفزيون المصري" و"أنا ماسبيرو" و"ماسبيرو الأصل" المذيعة نشوى الطوبجي، لكنها لم تذكر سبب الوفاة أو تسرد أي تفاصيل أخرى.

كما نشر عاملون بالقناة الثالثة نعيا للإعلامية الراحلة قالوا فيه: "تنعى أسرة القناة الثالثة الزميلة العزيزة المذيعة نشوى الطوبجي.. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك".

وعدّد زملاء المذيعة نشوى الطوبجي خلال تعليقات التعزية صفات الإعلامية الراحلة التي اتسمت بالهدوء والعلاقات الطيبة مع الجميع، كما دعوا لها بالرحمة والمغفرة.