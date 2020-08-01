شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. محافظ عدن الجديد يظهر لاول مرة بقصيدة شعرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *اول تعليق لأحمد حامد لملس عقب تعيينه محافظاً لعدن*

السبت 1 اغسطس 2020م

في اسلوب وطريقة مختلفة علق الأستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن في اول رد منه عقب قرار تعيينه محافظا لعدن بأبيات شعرية حملت في طياتها كثير من الرسائل والمعاني.

ودون محافظ محافظة عدن تغريده على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي " تويتر " قصيدة شعيرة مختصرة قائلا : بكلمات تختصر المسافة :

المرحلة صعبه وواجبنا نقدر ذا الكلام‬

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‫ماهي اغاني وشيلات المدح والسلام‬

‫أنا دعيت الله يوفقنا وننجح بالمهام‬

‫ويسهل الصعب يرفع مننا سود الغمام‬

‫عدن عدن ياغايتي ذا عهد مني والتزام‬

‫لخدمة أهلي كل جهدي ببذله والاهتمام‬.

( كل عام وانتم بخير )

أبيات قصيرة وبسيطة ومختصرة خاطب فيها المحافظ الجديد ابناء عدن وهي لغة واسلوب مختلف ينم عن البساطة وعدم التكلف وبعيدا عن الخطابات الطويلة والكلام المعسول.

وبعث محافظ عدن من خلال الأبيات الشعرية عدة رسائل ، حيث اشار الى ان المرحلة صعبة والواجب اليوم يحتم إدراك وتقدير حجم هذه المسئولية العظيمة ، لافتا الى ان هذه المرحلة هي مرحلة عمل وجهد وتحدي وليست محلاً للمديح واللعب، متمنيا من الله التوفيق والسداد في مواجهة التحديات والصعاب ، ومتعهدا ان يقدم الالتزام وان يبذل قصار جهده لخدمة أهله من ابناء محافظة عدن.