شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 تعز - الخليج 365 استشهد وأصيب 4 جنود، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية، بأن جنديا استشهد وأصيب 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري جوار مقر قيادة المحور وسط المدينة. ولم تفصح المصادر عن مزيد من التفاصيل.

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