القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة تتعرض لاستهداف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى لإستهداف من قبل المليشيات الحوثية بالأسلحة المتوسطة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وقذائف آر بي جي، القرى السكنية في المنطقة دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي كان بشكل عشوائي مما أعاق تنقل المواطنين وأحرمتهم ممارسة طقوس فرحة العيد وزيارة أقاربهم. وباتت فرحة العيد ناقصة بالنسبة للمدنيين في محافظة الحديدة جراء ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف واستهدف وقطع الطرقات ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية.

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