مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، دون اكتراث لقداس أيام عيد الأضحى المبارك.



وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة، كما قامت بعمليات قنص على المارة في الطرقات.

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وأضافت المصادر، أن الإستهداف كان بشكل هستيري مما اعاق تنقل المواطنين وحرمانهم من الابتهاج بفرحة العيد ونشر حالة من الخوف والهلع.

وباتت فرحة العيد ناقصة بالنسبة للمدنيين في محافظة الحديدة جراء ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف واستهدف وقطع الطرقات ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية