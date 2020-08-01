- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، دون اكتراث لقداس أيام عيد الأضحى المبارك.
وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة، كما قامت بعمليات قنص على المارة في الطرقات.
وأضافت المصادر، أن الإستهداف كان بشكل هستيري مما اعاق تنقل المواطنين وحرمانهم من الابتهاج بفرحة العيد ونشر حالة من الخوف والهلع.
وباتت فرحة العيد ناقصة بالنسبة للمدنيين في محافظة الحديدة جراء ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف واستهدف وقطع الطرقات ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.