شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى تهنئة من مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية بمناسبة العيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر، هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال الصقر في تهنئته لفخامة الرئيس هادي، يشرفني أن أرفع إلى فخامتكم أسمى عبارات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب اليمني بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.

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