فرق الإغاثة الإنسانية الإماراتية توزع أضاحي العيد بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

ما أن انبثقت تكبيرات يوم عيد الاضحى المبارك في الساحل الغربي مع بزوغ الفجر حتى انطلقت فرق الإغاثة الإنسانية بهيئة الهلال الإماراتي بالساحل إلى المحتاجين والفقراء من الأسر المتعففة والنازحة وأبناء الشهداء واليتامى لتوزع عليهم أضاحي العيد وشمل التوزيع مخيم العليلي للنازحين الذي يقطنة 1200 أسرة وكذا الأسر النازحة والفقيرة في الاحواش بمديرية الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.



وتأتي هذه المبادرة الإنسانية الكريمة ضمن حملة سنوية واسعة تطلقها دولة الإمارات في اكثر من 70 دولة في العالم منها اليمن والهادفة إلى إحياء شعائر الله تيمننا بقوله تعالى ” ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب ” كما تهدف هذه المكرمة إلى اذكاء روح التكافل الإجتماعي بين المجتمعات والشعوب.

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حضر عملية التوزيع ” عبدالله الحبيشي ممثل الهلال الاحمر الإماراتي بالساحل الغربي وفريق الإغاثة ولجنة الخدمات بالمجالس المحلية بالساحل.

الجدير ذكره أن دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال تتولى توزيع الأضاحي للأسر الفقيرة و النازحة منذ أربع سنوات في الساحل الغربي للتخفيف معاناة الأهالي الذين تعرضوا للتهجير و تدمير مصادر ارزاقهم من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية التى اشعلت حربها العبثية ضد أبناء الساحل واليمن عموما.

وبهذه المناسبة عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعب على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في عيد الاضحى المبارك التى حلت على الأمة العربية والاسلامية مثمنين جهود “الهيئة” بالساحل على كل ما تقوم به من دور إنساني بمختلف المجالات لمواجهة تحديات الحياة الصعبة التي يعيشها المواطن في الساحل والسهل التهامي