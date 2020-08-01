المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت مدينة الصالح وشارع 7 يوليو بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مدينة الصالح وشارع 7 يوليو شرق مدينة الحديدة في أول ايام عيد الأضحى المبارك.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية استهدفت مناطق سكنية في مدينة الصالح وشارع 7يوليو بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة. وأكد المصدر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت باخمادها. هذا وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتسلب أهالي الحديدة فرحة العيد وتحرمهم بهجة الاحتفال

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