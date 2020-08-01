تعرف على النشرة الإنذارية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، النشرة الانذارية المتوقعه خلال ال24 ساعه القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأوضح المركز، بشأن هبوط الأمطار كما سجلت محطات الكود (ابين) 4.0 ملم، (عدن) 3.0 ملم، حدة صنعاء 5.7 ملم. هذا وتشير التحاليل إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من البلاد خاصة المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية مع تراجع طفيف خلال الايام القادمة.

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وتوقع المركز الوطني للارصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة المناطق المحاذية لسهل تهامة، كذلك المناطق الشرقية لمحافظات حضرموت والمهرة خلال ساعات النهار وتستمر الى ساعات المساء الاولى وكذلك على المناطق الساحلية وخاصة السواحل الغربية وصولاً إلى المناطق المحأذية لها خلال ساعات المساء وتستمر الى ساعات الصباح الباكر كذلك على اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية.

ونشط خلايا رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية يصاحبها هطول امطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة.

وأنذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وخاصة سائقي المركبات عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار كذلك الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الاجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية