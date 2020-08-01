شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر السفر لـ 31 دولة.. بينها هذة الدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران. - سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو ) حتى اشعار آخر . وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على حسابها في تويتر: بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين -سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو. يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من اليوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة. وسجلت الكويت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا ، وما يربو على 400 وفاة. وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو حزيران لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا. وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عدم استثناء أي مسافر عبر مطار الكويت الدولي من ضرورة الحصول على شهادة الـ PCR لدخول دولة الكويت. وستشمل الرحلات التجارية في مطار الكويت، عودة المقيمين والخليجيين أيضا، كما أن أي مقيم لديه إقامة سارية المفعول ستمكنه من العودة، إضافة إلى الخليجيين ممن لديهم ارتباطات وظيفية في الكويت. وبشأن التدابير الصحية الواجب توفرها بالنسبة للراغبين في العودة، فإن أهمها الحصول على شهادة صحية معتمدة "pcr" تؤكد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى التسجيل في منصة "شلونك" قبل ركوب الطائرة، وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو في المؤسسات، وقياس درجة حرارة قبل صعود الطائرة وعند الوصول. واعتمدت الكويت عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها اعتماد تطبيق (كويت - مسافر) لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران. وقامت الكويت بتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي في شأن تجهيز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سياسة حقوق النقل الجوي «المقيد» مع سلطات الطيران المدني بالدول الراغبة في التشغيل لمطار الكويت. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكو?ت?ة ال?وم السبت شفاء 593 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوف?د 19) خلال الـ24 ساعة الماض?ة ل?بلغ بذلك إجمالي عدد المتعاف?ن من المرض في دولة الكو?ت 58525 حالة. وذكرت الوزارة في ب?ان نقلته وكالة الأنباء الكو?ت?ة (كونا) أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطب?ةاللازمة والخطوات المتبعة ب?ذا الشأن.

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