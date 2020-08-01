شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء..أمطار غزيرة تسببت في جرف أراضي زراعية في مديرية سنحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية اليوم السبت، إن السيول المتدفقة من جبل كنن -أحد أكبر الجبال الشاهقة في محافظة صنعاء والذي يطل على ثلاث مديريات سنحان وخولان بلاد الروس بالإضافة إلى مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار - مساء أمس تسببت في جرف أراضي زراعية في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء .

واضافت المصادر أن السيول المتدفقة من جهة الشمال لجبل كنن والذي يبلغ إرتفاعه 3244 متر ويحتل مساحة واسعة نتج عنه تدفق سيول كبيرة والتي طمرت عدد الأراضي الزراعية في الربع الشرقي بسنحان حيث امتلئت جميع السدود في المنطقة بالمياه منها سد السرين وسد ناعظ وسد بيت الأحمر - مسقط رأس الرئيس السابق الزعيم صالح وسد مقوله مرورا بسد سيان .

وأكدت المصادر أن السيول طمرت أراضي زراعية واسعة في المديرية وتضررت العديد من المحاصيل بشكل كلي وخاصة الخضروات كالطماط والبطاط وكذلك الحال لبعض الفواكة كالبطيخ والفراولة .

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وغطت المياه عدد من الآبار اليدوية وانهارت عدد من هذه الآبار وتضررت العديد من محاصيل الحبوب منها الذرة والشعير والعدس حتى في المناطق والمدرجات المرتفعة نتيجة لكمية المياه الكبيرة والتي تتسبب في ضعف المحصول وتلفه بشكل جزئي وأحيانا بشكل كلي .

وأوضحت المصادر أن السيول المتدفقة من جبل كنن تسببت في جرف سيارتين أحدهما تويوتا هايلوكس وشاحنة أخرى صغيرة كانتا في ممر السيول في قرية الدرم بالربع الشرقي لسنحان كما جرفت عدد من مزارع الدجاج في الجحشي في المنطقة نفسها .

وبينت المصادر أن طمر السيول وتدمير عدد من الآبار اليدوية في أكثر من قرية بمديرية سنحان وتفجرت الغيول في جميع القرى بالمنطقة نتيجة الأمطار الغزيرة والمتواصلة خلال الأسبوع الماضي .

هذا واشتكى عدد من المزارعين من تعرضهم لخسائر فادحة والتي تقدر بمئات الملايين نتيجة الخسائر في المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تكاليف إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المتضررة