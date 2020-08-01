شكرا لبحثكم عن خبر اللواء طيمس يغادر حضرموت الى الرياض بطائرة سعودية خاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر إعلامي عن قيام طائرة سعودية خاصة، اليوم السبت، بنقل مسؤول عسكري بارز من محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن) إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال مراسل وكالة "شينخوا" الصينية، فارس الحميري، في حسابه على "تويتر" إن طائرة سعودية خاصة نقلت قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح طميس إلى الرياض".

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وأوضح الحميري أن طيمس سيجري لقاء مع قيادة الدولة وقيادات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

جدير بالذكر أن المنطقة العسكرية الأولى هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية وتنتشر في محافظة حضرموت، ويقع مركز قيادتها في مدينة سيئون، وتتكون المنطقة من 7 قوات قتالية، هي قيادة المنطقة الأولى واللواء 135 والمحور العملياتي ثمود وتنتشر في سيئون والمحور العملياتي في منطقة "الخشعة" واللواء 37 مدرع في نفس المنطقة، واللواء اللواء 23 مشاة ميكا في العبر، واللواء 315 مدرع في ثمود، واللواء 11 حرس حدود في رماه.