شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. قائد محور برتبة "لواء ركن " في الجيش الوطني وهو يعمل في زراعة الأرض بيده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون صورة لقائد عسكري يمثل النموذج في الوطنية وحبه للأرض والوطن وهو يحرث الارض ويركب حراثةقديمة بنفسة. Advertisements وقال الناشطون ان الصورة للقائد اللواء الركن مفرح بحيبح قائد محور بيحان وهو يقوم بحراثة الأرض وإلى .جانبة اثنين من الشباب أيام حراثة الارض وحبه لها. واضافوا ان بحيبح من اصدق القيادات ويمثل القدوة وهذه الصورة تؤكد حب الرجل للوطن والارض.

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