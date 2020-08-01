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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت عصام الكثيري ينعي العميد جعفر بن سالم بن كده مدير أمن سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
حضرموت - الخليج 365
نعى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري العميد جعفر بن سالم بن كده ، مدير إدارة الأمن بمديرية سيئون و الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الأمني الوطني.
و أعرب الوكيل الكثيري عن عميق حزنه و أسفه برحيل الفقيد ، الذي يعد من خيرة الكوادر الامنية التي قضت حياتها في السلك الأمني و الشرطوي و قائد نضالي مشهود له بالشجاعة و التفاني و الإلتزام في اداء مهامه التي أوكلت له ، و حظي باحترام قيادته و زملاءه و جنوده و المواطنين.
وقال الكثيري أن حضرموت عموماً و مديرية سيئون على وجه الخصوص خسرت قائداً أمنياً ذو خبرة و بسالة عمل في أحلك الظروف و المنعطفات و ساهم في الحفاظ على السلم العام و الاجتماعي و القبض على العديد من المجرمين و كان خير منفذ للخطط الامنية لاسيما في المناسبات العامة و الوطنية في عاصمة وادي حضرموت مدينة سيئون.
ونقل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش تعازيه القلبية الصادقة لأبناء الفقيد وأسرته و قيادة الأمن و الشرطة بالوادي و الصحراء و زملاء الفقيد و محبيه ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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