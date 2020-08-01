شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: " هادي" يتفقد المقاتلين في الخطوط الامامية لجبهة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع العميد الركن مظلي هادي العولقي قائد محور الضالع قائد اللواء 30مدرع على سير الخطط العملاتية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة التي ينفذها الجيش والمقاومة ضد الحوثيين. ونقل تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة للمرابطين في مختلف جبهات القتال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأشاد قائد المحور بالبطولات التي يسطرها الأبطال المرابطين على مختلف جبهات المحافظة وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفها الى جانب الشعب اليمني في مختلف الأصعدة والظروف . وبارك باتفاق الرياض التاريخي الذي يعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف ضد العدو الحقيقي المتمثل بمليشيا الحوثي رافق العميد العولقي مستشارة العقيد احمد يونس وعدد من القيادات العسكرية *من:المركز الإعلامي للواء 30 مدرع



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