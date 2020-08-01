شكرا لبحثكم عن خبر إب..تهدم منازل مواطنين بسبب هطول أمطار غزيرة ونزوح عائلات جراء إنزلاقات أرضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهارت منازل مواطنين في قريتين بمحافظة إب (وسط البلاد) جراء هطول أمطار غزيرة شهدتها أنحاء واسعة من اليمن. وقال سكان محليون إن منازل في قريتي "منزل غراب" و"النبيجة" في وادي بناء بمديرية السدة شرق محافظة إب تعرضت للسقوط والإنهيار نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية. وبحسب السكان فإن عدد من البيوت الشعبية تهدمت خلال اليومين الماضيين في قرية منزل غراب بمديرية السدة شرق إب. Advertisements ومن بين منازل المواطنين التي انهارت منزل محمد صالح محمد اسماعيل غراب، ومنزل محمد صالح يحيى غراب، ومنزل عبده الزبيدي، ومنزل عادل علي احمد غراب، ومنزل الحاج اسماعيل مساعد غراب. وتعرض المسجد الاعلى في قرية "منزل غراب" لإنهيار الجزء الأمامي بشكل كبير. وانهارت عدد من منازل المواطنين خلال الأشهر الماضية عقب انهيارات وتشققات كبيرة بسبب انزلاقات في التربة. ونزحت خلال الأشهر الماضية قرابة 127 أسرة من القريتين نزوح نهائي بلا عودة، نتيجة التشققات الأرضية وانزلاقات التربة والتي تسببت بمعاناة بالغة لأهالي القريتين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية. ولوحظ غياب شبه كلي للمنظمات الإنسانية والإغاثية عن القيام بأي دور لمساعدة المتضررين من هطول الأمطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب..تهدم منازل مواطنين بسبب هطول أمطار غزيرة ونزوح عائلات جراء إنزلاقات أرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.