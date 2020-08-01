أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم السبت، 01/آب/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية في "نقطة المساجد" بالرضمة بإب اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/493265 ـ مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/493256 ـ لماذا تغلق المطاعم الحضرمية أبوابها في العيد؟ "استطلاع" https://www.elyamnelaraby.com/493241 ـ محلل سياسي يكشف: لماذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الأخرى Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/493238 ـ خليفة تعلن بدء التسجيل للعرس الجماعي السقطري https://www.elyamnelaraby.com/493231 ـ وكيل محافظة تعز يفتتح المهرجان الخطابي والفني في قلعة القاهر https://www.elyamnelaraby.com/493221 ـ دولة الإمارات توزع كسوة العيد ومعونات غذائية بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/493217 ـ شاهد.. منطقة مدودة بسيئون الأحرار ترفعون الأعلام الجنوبية و صور شهداء الواجب https://www.elyamnelaraby.com/493216

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