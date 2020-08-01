مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين بمخيم السويداء محافظة مأرب ضمن مشروع (فرحتهم أمل) بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



ويستهدف المشروع ، محافظات عدن، و حضرموت، وتعز، ولحج، والضالع ، والحديدة، وأبين، وشبوة، والمهرة ، ومأرب، ويستفيد منه 84,750 طفلاً ، وينفذه المركز بعشرين فريقا ميدانيا يضم نحو 400 عضو في المحافظات العشر المستهدفة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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و وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 504 سلال غذائية، تزن 37 طنًا و296 كيلو غراما، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية محافظة سقطرى، استفاد منها 3,024 شخصا.

كما نفذ المركز الملك ، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع “بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنه لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة، استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي