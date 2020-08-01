محلل سياسي يكشف: لماذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

الشحات غريب

قال الدكتور حسن صالح العمودي نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت لشؤون الجامعات، لمذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الأخرى؟

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قال العمودي في تصريحات خاصة لليمن العربي، في البداية لابد من الإشارة إلى أن حضرموت كمحافظة تتكون من قسمين جغرافيين هما ساحل حضرموت ووادي حضرموت، والقول بان حصرموت كمحافظة شهدت استقرار امنينا غير صحيح وبحاجة إلى تصويب فساحل حضرموت تم تحريره من سيطرة تنظيم القاعدة قوات تابعة للحكومة الشرعية في 24 أبريل 2016م من قبل ابناء حضرموت وبمساعدة ودعم دول التحالف العربي وبدحر تنظيم القاعدة سيطرة قوات النخبة الحضرمية على ساحل حضرموت .

وعملت على تطبيع الحياة وارساء الأمن والاستقرار فيه بتعاون المواطنين وتجاوبهم مع قوات النخبة الذين هم في الأساس من أبناء حصرموت ويحملون مشروعها الثقافي ومورثها الحضاري ويكرهون حياة الفوضى وعدم الاستقرار فشهد ساحل حضرموت أمن واستقرار .في حين ظل وادي حضرموت الذي تسيطر عليه قوات الحكومة الشرعية ممثلة بالمنطقة العسكرية الأولى بؤرة قليل وعدم استقرار ويشهد بين فترة وأخرى حالات تقطع للمواطنين ونهب وسرقة ممتلكاتهم فضلا عن عمليات الاغتيالات التي طالت رجال الأمن والنخبة الحضرمية والمواطنين وهي أحداث تسجل ضد مجهول ولم يتم لحد اليوم القاء القبض أو الكشف عن المتسبب في تلك العمليات.

ولقد طالب سكان وادي حضرموت من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي أكثر من مرة بضرورة تسليم ملف أمن وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية وضرورة ترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى الذين ينتمي اغلبهم إلى محافظات الشمال .