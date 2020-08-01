شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خليفة تعلن بدء التسجيل للعرس الجماعي السقطري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الخليج 365 - عدن أعلنت لجنة التنمية التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية رسمياً عن بدء التسجيل في العرس الجماعي لهذا العام.

Advertisements وجاء ذلك بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكدت اللجنة أن التسجيل متاح للمواطنين السقطريين الراغبين في الزواج. وأثنت اللجنة على حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال ما يقدمه من دعم سخي لإقامة الأعراس الجماعية، وتوجيهاته بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين في الزواج من أبناء سقطرى للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى جزيرتهم الطيبة.

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