شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يفتتح المهرجان الخطابي والفني في قلعة القاهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، الجمعة، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، المهرجان الخطابي والفني في قلعة القاهرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والذي ينفذه مكتب الثقافة بدعم من السلطة المحلية تحت شعار ( تعز فرحة الزمان وتعافي المكان ) .

Advertisements وأشاد وكيل المحافظة ، بالجهود المبذولة في تفعيل النشاط الثقافي الإبداعي للشباب..مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لتطوير الأنشطة الثقافية المختلفة والتي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي ودعم الشباب. واطلع الدكتور المخلافي على كافة التجهيزات والترتيبات التي يقوم بها مكتب الثقافة في إقامة هذا المسرح خلال أيام عيد الأضحى المبارك. من جانبه استعرض مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة عبدالخالق سيف، البرامج والانشطة الثقافية التي سيتم تنفيذها خلال ايام المهرجان، والتي تشمل اقامة الندوات والأمسيات الشعرية وفعاليات فنية وترفيهية بالاضافة الى توزيع الجوائز الذهبية و المالية والعينية للمشاركين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة تعز يفتتح المهرجان الخطابي والفني في قلعة القاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.