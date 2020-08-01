شاهد.. منطقة مدودة بسيئون الأحرار ترفعون الأعلام الجنوبية و صور شهداء الواجب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
الخليج 365 - سيئون
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الشباب الأحرار بربوع وادي حضرموت لإنجاح حملة "هويتي جنوبية" التي أطلقها و ينفذها شباب حضرموت الأحرار بالوادي، لأبراز الهوية الجنوبية، من خلال رفع و رسم الأعلام الجنوبية و رفع صور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي و صور الشهداء ، على مستوى مدن و مديريات و قرى وادي حضرموت.
حيث بدأ الشباب الأحرار بمنطقة مدودة بسيئون منذ يوم الخميس الماضي، حملة رفع الأعلام و رسم الاعلام الجنويية على الأعمدة الكهربائية، و أعالي البيوت، وقام الشباب الأحرار بالمنطقة بإلصاق صور شهداء الواجب من القيادات الجنوبية، بالخط العام و الأحياء الداخلية .
الجدير بالذكر أن هذه الحملات التي ينفذها شباب حضرموت الأحرار بالوادي بجهود ذاتية من قبل الشباب بالأحياء والمدن بوادي حضرموت.
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