شكرا لبحثكم عن خبر طائرة اماراتية خاصة تنقل اللواء عيدروس الزبيدي الى ابوظبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة ابوظبي الاماراتية مساء امس. Advertisements وبحسب مصادر سياسية فقد غادر وفد المجلس الانتقالي على متن طائرة اماراتية خاصة من الرياض الى ابوظبي. وجاءت المغادرة عقب اشهر من المكوث في الرياض حيث تواصلت مشاورات سياسية لاجل تطبيق اتفاق الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة اماراتية خاصة تنقل اللواء عيدروس الزبيدي الى ابوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.