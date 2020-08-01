شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أبرز مواصفات كسوة الكعبة ومراحل تبدیلھا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حظیت كسوة الكعبة على مدار العقود الماضیة باھتمام بالغ نظرا لأھمیتھا التاريخیة ومكانتھا العظیمة في نفوس المسلمین.

وقد خصصت المملكة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حیث تحتوي الكسوة على نحو 53 قطعة مذھبة منھا 16 قطعة للحزام، و7 قطع تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديلا، و5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن الیماني، و2 كینار، وحلیة المیزاب.

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ويبلغ عرض قماش كسوة الكعبة، نحو 13 مترا من جھة باب إبراھیم، ونحو 12 متراً من جهة الركنین، و10 أمتار من جھة الحجر الأسود، بینما يبلغ ارتفاع الكعبة نحو 14 مترا، ويتولى صناعتھا 220 صانعا وفنیا، بجانب تخصیص فريق من قبل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة للعناية بالكسوة على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن كسوة الكعبة يتم تبديلھا على 4 مراحل، تتمثل في رفع الثوب القديم، ونزع المذھبات، ً إسدال الكسوة، وتستغرق عملیة التبديل من 3 إلى 4 واستبدال الثوب القديم من خلال الجديد، وأخیرا ساعات، ويستخدم في التبديل عدة أدوات، منھا أدوات خیاطة، وخیوط حريرية، وقفازات، ورافعات لرفع ثوب الكعبة.