شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة..العثور على جثة شاب من تعز بأحد مديريات صنعاء وعليها آثار تعذيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة صنعاء، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شاب من محافظة تعز بأحد المديريات وعليها آثار تعذيب.

وذكرت المصادر أنه تم العثور على جثة الشاب رأفت منصور أحمد عمر الصغير الصلوي، الذي ينحدر من أهالي قرية الجنات مديرية الصلو، محافظة تعز، والبالغ من العمر ١٥ عاما بمديرية همدان محافظة صنعاء قتيلا.

وبينت المصادر بأن آثار الضرب والتعذيب بدت واضحة في أنحاء عديدة من جسد الشاب القتيل الذي لا يعرف قاتله ولا السبب الذي قتل من أجله.

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ونوهت المصادر بأن جثته موجودة في ثلاجة مستشفى المديرية.

ودعت المصادر كافة الشرفاء و رجال الأمن ومشائخ وأهالي المديرية إلى بذل قصارى جهدهم في التحري عن الجريمة وكشف ملابساتها والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وتشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل وعنف غير مسبوق، وتتسع يوم إثر يوم مع إستمرار الحرب.