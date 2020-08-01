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ميليشيا الحوثي تطلق 33 مختطف في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق سراح 33 مختطفاً من أبناء محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، احتجزتهم بتهمة القتال إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والتحالف العربي الذي تقوده .

 

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وذكرت وكالة الانباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه تم الافراج عن 33 ممن وصفهم بـ”المغرر بهم” بتوجيهات من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي “بمناسبة عيد الاضحى”.

 

ودعا القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة المعين من الحوثيين، محمد عياش قحيم، من لا يزالون يقاتلون في صف التحالف إلى العودة إلى قراهم ومنازلهم”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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