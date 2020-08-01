شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تطلق 33 مختطف في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق سراح 33 مختطفاً من أبناء محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، احتجزتهم بتهمة القتال إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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وذكرت وكالة الانباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه تم الافراج عن 33 ممن وصفهم بـ”المغرر بهم” بتوجيهات من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي “بمناسبة عيد الاضحى”.

ودعا القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة المعين من الحوثيين، محمد عياش قحيم، من لا يزالون يقاتلون في صف التحالف إلى العودة إلى قراهم ومنازلهم”.