شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يعلن تصدر الحوثيين بخمس ممارسات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن ناطق قوات المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، الجمعة، عن تصدر مليشيا الحوثي بخمس ممارسات في عالم اليوم.

وقال العميد دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر " ، "يتصدر الحوثيون قمة هرم الممارسات العنصرية في عالم اليوم؛ لائحة الخمس وتهجيرهم للبهائيين و من قبلهم السلفيين و اليهود و كل صاحب رأي يختلف معهم".

ودعا دويد إلى إدانة دولية للسياسات العنصرية الحوثية والتي وصلت حد احتكار الوظيفة وتصنيف اليمنيين عرقياً.

وأمس الخميس، غادر ستة بهائيين إلى مكان آمن بعد تعرضهم لظروف احتجاز صعبة للغاية لمدة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات بسجون المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

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