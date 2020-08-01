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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مسؤول كبير في الشرعية يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق من هو ومااذا فعل وكيف عاقبه الرئيس هادي بشكل صارم ( اسم المسؤول )

2020/08/01 الساعة 04:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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