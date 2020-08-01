شكرا لبحثكم عن خبر أمن عدن يعلن مقتل اثنين من جنوده في عمليه مداهمه بوكر للقاعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قوات العاصفة التابعة لأمن عدن عن مقتل جنديين من منتسبيها خلال مداهمة وكر للقاعدة بدارسعد. Advertisements وبعث قائد لواء العاصفة العميد /اوسان فضل العنشلي برقية عزاء ومواساة إلى أسرتي الجنديين اللذين تعرضا صباح اليوم الجمعة إلى كمين أثناء مداهمة وكر للقاعدة في دار سعد . وقال العنشلي أن الجنديين زكريا اسماعيل والجندي الواقدي مثنى الواقدي قتلا فيما اصيب اربعة اخرين.

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