شكرا لبحثكم عن خبر ماذا علق القربي على التوافقات الأخيرة في الرياض؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشار الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي إلى أن التوافقات الأخيرة في الرياض قد أكدت رفض نزعات الانفصال أو تقسيم اليمن .

وقال الدكتور القربي في تغريدة له على منصة (تويتر) رصدها إن :”توافقات الرياض أكدت رفض نزعات الانفصال او التقسيم لليمن اقليميا ودوليا”.

وأكد القربي أن :”الخطورة على المنجز ستظل قائمة من داخل الاقليم وخارجه اذا لم تبدأ الأطراف اليمنية البدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل وانهاء الحرب”.

وبين أن التوافق اليمني يجب أن يحفظ حقوق الجميع دون شروط مسبقة او فرض للحل.