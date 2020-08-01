شكرا لبحثكم عن خبر كارثة في إب بعد انهيار منازل على رؤوس ساكنيها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة إب (وسط البلاد) بانهيار عدد من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية بانهيار منازل في قريتي "منزل غراب" و"النبيجة" في وادي بنا بمديرية السدة شرق محافظة إب نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية.
وأشارت المصادر إلى ظهور تشققات وتسرب للمياه في جدران وأسطح عشرات المنازل في القريتين، مادفع نحو 127 أسرة للنزوح إلى منازل أقارب لهم في قرى أخرى.
وكانت الأمطار التي هطلت بغزارة على عدد من المحافظات أدت الأربعاء الماضي إلى وفاة سبعة أشخاص غرقا بالسيول في محافظتي محافظتي الحديدة وحجة بعد وفاة 16 شخصاً نتيجة السيول في المحافطتين المتجاورتين.
يأتي ذلك بعد يومين من وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين إثر انهيار مبنى من أربعة طوابق بشارع خولان مقابل هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة نتيجة الأمطار الغزيرة.
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