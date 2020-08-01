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كارثة في إب بعد انهيار منازل على رؤوس ساكنيها

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة إب (وسط البلاد) بانهيار عدد من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها اليوم الجمعة.

 

وأفادت مصادر محلية بانهيار منازل في قريتي "منزل غراب" و"النبيجة" في وادي بنا  بمديرية السدة شرق محافظة إب نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية.

 

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وأشارت المصادر إلى ظهور تشققات وتسرب للمياه في جدران وأسطح عشرات المنازل في القريتين، مادفع نحو 127 أسرة للنزوح إلى منازل أقارب لهم في قرى أخرى.

 

وكانت الأمطار التي هطلت بغزارة على عدد من المحافظات أدت الأربعاء الماضي إلى وفاة سبعة أشخاص غرقا بالسيول في محافظتي محافظتي الحديدة وحجة بعد وفاة 16 شخصاً نتيجة السيول في المحافطتين المتجاورتين.

 

يأتي ذلك بعد يومين من وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين إثر انهيار مبنى من أربعة طوابق بشارع خولان مقابل هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة نتيجة الأمطار الغزيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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