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عدن - ياسمين التهامي - هام... مصدر أمريكي «يكشف» عن الدولة التي تريد إدخال اليمن في «دوامة حرب أبدية» من أجل هذا الهدف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن النظام الإيراني يريد أن تكون هناك "حرب لا نهاية لها" في اليمن، وذلك بالتزامن مع مساع أمريكية دولية يقودها المسؤول الرفيع لحشد الدعم لجهود تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران. ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، يسعى برايان هوك للضغط على القادة في لندن لدعم تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران. المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن النظام الإيراني يريد أن تكون هناك "حرب لا نهاية لها" في اليمن، وذلك بالتزامن مع مساع أمريكية دولية يقودها المسؤول الرفيع لحشد الدعم لجهود تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران. ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، يسعى برايان هوك للضغط على القادة في لندن لدعم تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران.

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