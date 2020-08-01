 هل تذكرون بطلة مسلسل "العهد" التي اذهلت بجمالها العالم العربي .. شاهدو ماذا فعل بها أحد المعجبين وكيف أجبرها على هذا العمل الصادم والغير متوقع ..صور

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ايبوكي بوسات​ ممثلة تركية حقّقت شهرة واسعة، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2014، ومثّلت بلادها في مسابقات عالمية، قبل أن تشق طريقها في مجال التمثيل، وتحقق نجاحاً كبيراً.

ولدت أيبوكي بوسات في مدينة أنقرة عام 1995، وهي أصغر أخواتها في عائلة فنية، ساعدتها كثيراً ودعمتها.

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تعلمت رقص الباليه لأنها كانت تعشقه منذ أن كانت طفلة، ودخلت المعهد في قسم الباليه وأصبحت راقصة محترفة، كما تخصصت في الأعمال التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الأناضول، إلا أنها لم تستطع أن تتخرج في الوقت المحدد، بسبب إنضمامها لوكالة تمثيل، أخذت من وقتها لتتمرس في المهنة.

الى جانب الرقص والتمثيل، درست الموسيقى وتحديداً العزف على البيانو، فهي لا تحب أن يكون يومها مملاً وتبحث دوماً عن طريقة لملئ أوقات فراغها، فتقرأ كثيراً حتى أنها تعلمت اللغتين الإنكليزية والفرنسية، وإهتمت بالثقافة الأوروبية.

بداياتها

الى جانب جمالها هي شابة ذكية للغاية، فقررت إستغلال مواهبتها للمشاركة في مسابقة “ملكة جمال تركيا” عام 2014، وحصلت أيبوكي بوسات على لقب الوصيفة الثانية لتمثيل تركيا، في ملكة جمال الارض. بعدها بدأت تفكر فعلياً بالتمثيل، لأن ذلك يزيد من حماسها، فإنضمت الى وكالة تمثيل وبدأت تحضر ورش عمل تمثيلية، لتكون أقرب من الممثلين.

في عام 2018 لعبت دور البطولة في مسلسل “تل شاهين” أو “تل الصقر”، وجسدت دور شابة ذكية تحب الحيوانات، تكتشف بعد سنوات أنه كان لديها جد ومات، وأنه ترك لوالدتها بيتاً، فتقرر الإنتقال إليه وتتعرف على شاب مدلل غني، ويقعا في الحب، لكن مشاكل العائلتين تعرقل هذه العلاقة.

الى جانب هذا لمسلسل، شاركت أيبوكي بوسات في مسلسل “العهد” ومسلسل “​تلك حياتي أنا​”، بدور مساند للبطولة، قبل أن تعرف النجاح الأكبر في مسلسل “​أنت في كل مكان​”.

نجاحها في مسلسل “أنت في كل مكان”

مسلسل “أنت في كل مكان” يتمحور حول البطلين كرم وسيلين، اللذين إشتريا المنزل نفسه لتكتشف سيلين بعدها أن كرم هو أيضاً مديرها الجديد، الذي يرفض علاقات الحب. وتدور الأحداث بإطار رومانسي كوميدي، وكان دور البطولة لها الى جانب الممثل ​فوركان أنديتش​.

فاز هذا العمل بالعديد من الجوائز، أهمها في حفل “الفراشة الذهبي”، الذي حصل في تموز/يوليو عام 2020، ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا، ومن دون حضور الجمهور.

قيل إن الثنائي على علاقة حب بعد عرض العمل، لكن هذه الأخبار بقيت ضمن إطار الشائعات.

هواياتها

تحب أيبوكي بوسات الطبخ كثيراً، خصوصا الطعام التركي، كما تحب إكتشاف الثقافات المختلفة، وتحب السفر الى بلجيكا وفرنسا واليونان وألمانيا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورغ، وغيرها من البلدان الاوروبية.

هي إنسانة طموحة وقوية تحب العائلة وتعتني ببيتها، كما تحب الزراعة والإعتناء بحديقتها.

حياتها العاطفية

إنتشرت أخبار عن وجود علاقة حب بين أيبوكي بوسات والممثل التركي ​تولغا ساريتاش​، الذي قدّم معها مسلسل “العهد”، إلا أنهما نفيا هذا الخبر في كل مرة كان يتم سؤالهما عنه، وقال تولغا إنهما مجرد صديقين.

وبعد ظهورها في مسلسل “تل القصور” عام 2018، إنتشرت أخبار أيضاً عن إرتباطها بالممثل بوران كوزوم، إذ إلتُقطت لهما الصحافة صوراً وهما يدخلان سهرة معاً، لكن بعدها حرصا على الخروج بشكل منفرد، وعندما تم سؤالهما عن وجود علاقة بينهما لم يجيبا.

معجب مهووس أجبرها على الانتقال من منزلها

في عام 2019، كشفت أيبوكي بوسات أنها إنتقلت من منزلها لمسكن آخر، بسبب تعرضها إلى مضايقات من أحد المعجبين، الذي يرسل الورود لها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تركه رسائل حب في أسفل باب منزلها.

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المصدر/ وكالات