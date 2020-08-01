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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قنناة الجزيرة القطرية تباغت ولي العهد السعودي وتصعقه بخبر صادم وكارثي لا يخطر على البال حدث قبل قليل في هذه المحافظة اليمنية

2020/08/01 الساعة 01:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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