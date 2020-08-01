شكرا لبحثكم عن خبر أب يمني مكلوم يوجه رسالة حزينة لطفله المفقود منذ عدة أيام (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر أب يمني مكلوم رسالة مؤثرة لطفله الذي اختفى بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، من أمام منزله بمدينة يريم بمحافظة إب (وسط البلاد)

وقال سليمان العلفي في تدوينة على "فيسبوك"، أين انت يا لؤي يافلذة كبدي يكاد قلبي يتمزق لغيابك وذبلت ملامحي حزنا عليك أبكيت أمك واحزنت أبوك حتى الناس هناك من سيفقد عقله وهناك من أصابة الجنون والصمت والاستغراب لغيابك.

وأضاف بكلمات تقطر حزناً "ولدي لؤي استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إعلم أن أبيك لا يريد عيدا فأنت عيده .. حبيبي لؤي الكل يدعوا لك فلا تخف إن الله معنا".

وأضاف بلوعة وأسى "ابني لؤي ليتني أعلم كيف وضعك الآن هل سيفهمون أنك عطشان وهل سيفهمون أنك جوعان.. ابني لؤي ابني قطعت قلوب الناس بغيابك لو عرفت وضع أمك فقد توقف كل شيئ ليسمع أنينها ليلا ونهارا".

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وتابع "يارحمن يارحيم نحمدك ونشكرك دائما وأبدا على كل حال أرجوك يالله بحق وقوف عرفة أن تعيد لؤي إلينا يارب العالمين يا علام الغيوب بديع السموات والأرض اسمع أصوات المستغيثين وارجع لنا طفلنا البريء".

ودعا أهالي مدينة يريم كافة وجميع القرى حولها أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية في يريم في البحث عن ابنه لؤي مشيرا إلى أن جميع الصور التي وصلته ليست لإبنه المفقود.

وكان الطفل لؤي سليمان العلفي اختفى يوم الأحد الماضي في ظروف غامضة من أمام باب منزلهم في حارة المناخ القديمة بمدينة يريم في محافظة إب (وسط اليمن).

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع رسالة الأب المؤثرة ودشنوا هاشتاج #كلنا_لؤي ونشروا صورته على نطاق واسع أملاً في العثور عليه والتوصل لمعلومات عن مكان تواجده.

بدورها تدعو أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" أي شخص شاهد الطفل لؤي أو يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أسرته على الرقم التالي: (( 772140170)).