شكرا لبحثكم عن خبر قتيل وعدد من الجرحى في إشتباكات عنيفة وسط العاصمة صنعاء بأول أيام العيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بوقوع قتيل وعدد من الجرحى في إشتباكات عنيفة بين عصابة إرهابية تابعة لما يسمى بجهاز المخابرات الحوثية، وبين أهالي مواطن تم إختطافه قبل أربعة أيام.

وأوضحت المصادر أن عصابة مسلحة اختطفت مواطن يدعى أحمد محمد الحضاري، قبل أربعة أيام وطالبت أسرة المختطف دفع فدية مالية للأفراج عنه، وذلك عبر إتصال هاتفي.

وبينت المصادر بأن أسرة المختطف أبلغت الاجهزة الامنية التابعة للمليشيا، بالحادثة وقد سبق أن تم اختطافه قبل شهر من العصابة نفسها التي أقرت أنها تابعة لمايسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا الحوثية ولكن الاجهزة الأمنية لم تحرك ساكن حيال ذلك.

ولفتت المصادر إلى أن أسرة المختطف تلقت اتصال جديد من رب الأسرة المختطف إلى نجله يطلب منه سرعة تحويل مبلغ 10الاف ريال سعودي كفدية طلبوها الخاطفين مقابل الإفراج عنه قبل عيد الاضحى لكن الأخير رفض ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الأب المختطف قام بعد ذلك بالاتصال بزوجته وطلب منها جمع ذهبها وذهب بناته وتسليمهن لاحد أفراد العصابة في المساء وتم إبلاغ قسم شرطة دار سلم وجهات آخرى بهذه المستجدات دون أن يقوم قسم دار سلم بواجباته في ضبط الجناة عند قدوم أحد عناصرها لاستلام الذهب.

ونوهت المصادر بأن العصابة وصلت فجر أمس الخميس إلى باب منزل أسرة المختطف وطالبت من الأسرة إخراج وتسليم الذهب وقامت بإخراج الذهب الى باب المنزل لتسليمه لاحد أفراد العصابة.

وأشارت المصادر الى أن نجل شقيق المختطف وعدد من افراد الحي قاموا بضبط أحد عناصر العصابة الذي جاء لاستلام الذهب وعند عملية الضبط تفاجئوا بوابل كثيف من الرصاص من كل الاتجاهات ما أسفر عن مقتل النقيب أسامة صالح عبدة الحضاري نجل شقيق المختطف ثم لاذ أفراد العصابة بالفرار.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية منظمة تتكرر بشكل شبه يومي.