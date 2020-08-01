شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تسريب فيديو لـ سما المصري ترقص بالأندر فقط لراجل في غرفة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلم الكثير من الجمهور مدي اثارة الراقصة سما المصري للإزعاج بإطلالاتها المثيرة للجدل، وتشتهر سما ايضاً بلفت الإنتباه عن طريق عرض صوراً وفيديوهات مخلة، لعل أبرزها رحلتها في دولة هولندا اثناء جولتها السياحية في بعض المدن الأوروبية.

وتنشر سما عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صوراً شخصية لها في محيط منزلها، وهي ترتدي ملابس فاضحة مخلة بالآداب، لتثير انتباه متابعيها، كما تفتخر ايضاً بعرض منطقة معينة من جسدها، والتي تسببت في ذيع صيتها خلال الفترة الأخيرة.

سما المصري في مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت سما المصرى، جدلاً واسعاً بعد ظهورها فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بالحجاب، وعادت مرة أخرى إلى اثارة الجدل، ولكن هذه المرة بارتداء النقاب، والخروج “لايف”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ الصدام عندما حاولت الفنانة الاستعراضية المرور على السجادة الحمراء، فأخبرها الأمن بأن المرور على “ريد كاربت” والتصوير غير مسموح إلا للضيوف حاملي الدعوات، لكنها نجحت في التقاط بعض الصور وفشلت في دخول المسرح الكبير بعد أن منعها الأمن، فغادرت المهرجان سريعا.

ونشرت المصري عبر حسابها على موقع “أنستقرام” عددا من الصور لحظة مرورها على السجادة الحمراء، معلقة: “بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، هربت منهم ماحدش عرف يصورني من الصحفيين”.

وفي “فيديو لايف” بثته الفنانة الاستعراضية عبر موقع تويتر بعد عودتها من المهرجان، قالت: “مال الناس بيا ألبس حجاب أو أقلعه أنا حرة سيبوني في حالي بقى، دلوقتي يعملولي قضية ازدراء أديان علشان بارقص بالحجاب”.

Advertisements

سما المصري لايف

نشرت سما صورة بالنقاب، وعلقت عليها قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشترى خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودى صورة من اللايف”.

واستمر “لايف” سما المصرى إلى أكثر من 10 دقائق، وهى تتحدث للجمهور والمتابعين لها، وأيضا “تفاصل”، مع البائعين حول أسعار الخضاء والفاكهة، وظلت سما تصور وجهها وهى مرتدية النقاب، طول مدة “اللايف”.

واعتادت سما الخروج عن المألوف من خلال حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تنشر صور وفيديوهات، تثير الجدل بعد ذلك، فيما حضرت مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مرتدية فستان وتغطى رأسها بالحجاب، قالت بعد ذلك أن الطرحة كلفتها 50 جنيها فقط”.

واثار ظهورها بالحجاب مع فستان مجسم غير لائق بارتداء الحجاب، استياءً وغضباً واسعاً علي مواقع التواصل الإجتماعي، وانتقدها العديد من جمهور السوشيال ميديا، لأنها تتعمد الظهور بهذا الشكل المشين والذي يحث علي نشر الفسق والفجور.

فيديو سما المصري في حمام السباحة

انتشر في الفترة الماضية فيديو للراقصة سما المصري، تظهر فيه في بمايوه السباحة الأسود وقامت بالنزول لحمام السباحة، وقالت في مقطع الفيديو انها تجيد السباحة منذ زمن طويل وتستمع بالمياه.

وافتعلت مؤخراً شائعة عن وجود فيديو سما المصري ترقص في غرفة نومها، ولكن تبين أن هذه بعض الشائعات حول تلك المرأة المثيرة للجدل دائماً، بأفعالها الغير أخلاقية والمنافية للآداب والتي تحث علي هدم القيم واشاعة الفسق والفجور.سما

Advertisements