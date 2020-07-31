شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وعواصف رعدية على عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد يصحبها الرعد والرياح الهابطة الشديدة أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

وأوضح في نشرته اليوم أن الأمطار ستمتد غربا الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة ).

Advertisements

كما توقع أن تشمل الأمطار أجزاء من صحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت) وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر السكان في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها مت التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة لانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار و حول ارخبيل سقطرى.