شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو ... نجاة مقيم من موت محقق في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في تويتر فيديو لسقوط جدار منزل في المدينة المنورة، أثناء مرور مقيم بجوار المنزل. ويبدو في المقطع تهشم أربع سيارات نتيجة سقوط جدار المنزل عليها، وألطاف الله أنقذت مقيم كان يسير بالجوار من المنزل.

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