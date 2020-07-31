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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين
كشفت مصادر محلية واخرى إعلامية عن تجدد الإشتباكات بين فصائل المرتزقة، اليوم الجمعة في محافظة أبين جنوب شرقي البلاد.
وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة إندلعت مساء اليوم بين مليشيات حزب الاصلاح الموالية لهادي وبين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بعد إيام من الاتفاق المزعوم الذي رعته السعودية.
واشارت المصادر الى الاشتباكات تجددت في منطقة الطرية المتاخمة لمدينة زنجبار وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بتفجير الوضع من جديد، مؤكدة على وقوع قصف مدفعي متبادل ودوي انفجارات وصلت اصداءه الى مدينة زنجبار.
وتفيد المعلومات الأولية التي حصل عليها “الخليج 365”، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فضلا عن حالة تأهب في محافظتي عدن وشبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيما حالة التأهب تصل الى عدن وشبوة.. انفجار الوضع العسكري في أبين وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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