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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية للزبيدي وولي عهد ابو ظبي ويقلب الطاولة عليهم بخطوة شجاعة جعلتهم يدركون استحالة السيطرة على الجنوب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المحلل السياسي عبد الاله باجرموز ان المحلل السياسي عبد الاله باجرموز ان السعودية تعتبر محافظة حضرموت من اهم المحافظات لذلك لن تسمح لا للامارات ولا للانتقالي العبث في هذه المحافظة الهامة. واضاف في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " قفادة المجلس الانتقالي وكل الجنوبيين يدركون تماما ان الزبيدي او هاني بن بريك لن يكون لهما اي شأن اذا تخلت عنهما الامارات وانه لولا دعمها لما قام المجلس اساسا ، لكن الامارات تدرك ايضا انها لن تضحي بعلاقاتها مع جارتها القوية من اجل ارضاء المجلس الانتقالي او حتى الجنوب بأكمله. وتابع " الامارات ايضا تدرك تماما انها تمتلك اموال طائلة لكنها رغم ذلك تعلم انها ليست دولة قوية ، وهو ما يدفه بالحكام الاماراتيين للتضحية بالجنوب والانتقالي خشية فقدان علاقتها مع السعودية الذي سيجعلها وحيدة في منطقة الخليج كلها خاصة وان غالبية الدول الخليجية تكن العداء الشديد للامارات بسبب افعالها ضد تلك الدول. جاء هذا التحليل من قبل الناشط الجنوبي بعد ان ,وجهت السعودية دعوة رسمية لتكتل قبائل حضرموت شرق اليمن، للحضور لى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة. وقالت مرجعية "حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء"، (تكتل قبلي يضم كبرى القبائل في المحافظة)، في بيان نشرته في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وفدها وصل إلى الرياض على متن طائرة خاصة. وأوضح البيان، أن "زيارة الوفد جاءت إثر دعوة وجهت للمرجعية من قبل السعودية، للمشاركة في المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة". وأضاف الأمين العام للمرجعية، جمعان سعيد بن سعد، أن "الوفد يضع نصب أعينه مصلحة حضرموت وأبنائها واستحقاقاتها". تأتي هذه الدعوة بعد إعلان حلف قبائل حضرموت في 9 يوليو/تموز الجاري، رفضه تهميش المحافظة في مشاورات تشكيل الحكومة بموجب اتفاق الرياض. ويجري حاليا في العاصمة السعودية الرياض مشاورات منفصلة منذ أسابيع، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، حول تشكيل حكومة جديدة وتقاسم الحقائب الوزارية، ضمن آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

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