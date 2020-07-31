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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة: عيدروس الزبيدي يوجه اول ضربة موجعة للرئيس هادي ويهز اركان الشرعية قبل ان يجف حبر اتفاق الرياض..لن تصدق ماذا فعل الزبيدي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ جف جبر اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي حتى قامت قوات الاخير باعتقال مسؤول كبير في الشرعية . ورغم انها اطلقت سراحه بعد ساعات الا ان ذلك يعتبر رسالة مباشرة للرئيس هادي واركان الشرعية مفادها ان الانتقالي وان كان اعلن رسميا عن الغاء الادارة الذاتية إلا ان ذلك لا يعني شيء وان زمام الامور في المحافظات الجنوبية هي بيد الانتقالي وهو صاحب القرار الاول والاخير . فقد أفرجت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، الجمعة 41 يوليو/تموز، عن مسؤول محلي وطفله، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، بعد ساعات من اعتقالهما. وقال مصدر محلي، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، أفرجت عن السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى محمد بن طعري، ونجله أكرم (11 عاما)". ورفض بن طعري، وفق المصدر، "الاعتذار لمليشيا الانتقالي عن منشورات مناهضة لها، إلا أنها أفرجت عنه". ومساء الخميس، اعتقلت مليشيا المجلس الانتقالي بن طعري، وطفله من أمام مستشفى خليفة بمدينة حديبو عاصمة سقطرى، ونقلتهما إلى مركز شرطة تسيطر عليه". وأوضحت مصادر في حينه، أن "مليشيا الانتقالي اشترطت مقابل الإفراج عنه تقديم اعتذار خطي عن منشوراته (مناهضة لسيطرة الانتقالي على سقطرى) عبر صفحته على فيسبوك، إلا أنه رفض ذلك". وجاءت الحادثة بعد يومين من إعلان جف جبر اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي حتى قامت قوات الاخير باعتقال مسؤول كبير في الشرعية . ورغم انها اطلقت سراحه بعد ساعات الا ان ذلك يعتبر رسالة مباشرة للرئيس هادي واركان الشرعية مفادها ان الانتقالي وان كان اعلن رسميا عن الغاء الادارة الذاتية إلا ان ذلك لا يعني شيء وان زمام الامور في المحافظات الجنوبية هي بيد الانتقالي وهو صاحب القرار الاول والاخير . فقد أفرجت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، الجمعة 41 يوليو/تموز، عن مسؤول محلي وطفله، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، بعد ساعات من اعتقالهما. وقال مصدر محلي، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، أفرجت عن السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى محمد بن طعري، ونجله أكرم (11 عاما)". ورفض بن طعري، وفق المصدر، "الاعتذار لمليشيا الانتقالي عن منشورات مناهضة لها، إلا أنها أفرجت عنه". ومساء الخميس، اعتقلت مليشيا المجلس الانتقالي بن طعري، وطفله من أمام مستشفى خليفة بمدينة حديبو عاصمة سقطرى، ونقلتهما إلى مركز شرطة تسيطر عليه". وأوضحت مصادر في حينه، أن "مليشيا الانتقالي اشترطت مقابل الإفراج عنه تقديم اعتذار خطي عن منشوراته (مناهضة لسيطرة الانتقالي على سقطرى) عبر صفحته على فيسبوك، إلا أنه رفض ذلك". وجاءت الحادثة بعد يومين من إعلان السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي الجنوبي"، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. و تضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. كما شملت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. والأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع. وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، شن المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، هجوما على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

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