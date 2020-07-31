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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي: الاطاحة بوزير الداخلية أحمد الميسري من منصبه وشلال شايع بديلا عنه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مطلعة عن ترشيح المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء شلال علي شائع لأحد منصبين حكوميين مهمين بعد تعيين الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن خلفا له. وأوضحت المصادر ان الإنتقالي رفع باسم اللواء شلال لتولي احد الحقائب الوزارية المخصصة له كخيار اول على أمل أن يوافق الرئيس هادي على منحه حقيبة الداخلية نظير الجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها في محاربة الإرهاب وتطهير عدن من خلايا ومجاميع القاعدة وداعش التي كانت قد اسست إمارات دينية لها بعدن عند توليه مهمة إدارة الأمن. وتوقعت المصادر ان يتم الضغط على الرئيس هادي من قبل مصادر مطلعة عن ترشيح المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء شلال علي شائع لأحد منصبين حكوميين مهمين بعد تعيين الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن خلفا له. وأوضحت المصادر ان الإنتقالي رفع باسم اللواء شلال لتولي احد الحقائب الوزارية المخصصة له كخيار اول على أمل أن يوافق الرئيس هادي على منحه حقيبة الداخلية نظير الجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها في محاربة الإرهاب وتطهير عدن من خلايا ومجاميع القاعدة وداعش التي كانت قد اسست إمارات دينية لها بعدن عند توليه مهمة إدارة الأمن. وتوقعت المصادر ان يتم الضغط على الرئيس هادي من قبل السعودية والامارات ليكون شلال بديلا للميسري حاصة وان الاخير بدأ يجاهر علنا بعدائه للتحالف الذي تقوده السعودية ويصفه بالتحالف الذي خذل الشرعية وكل اليمنيين

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