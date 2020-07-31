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عدن - ياسمين التهامي - القضاء المصري يحاكم "شيري هانم" وابنتها بعد اعترافهما بممارسة أعمال محرمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المتهمة نورا هشام المعروفة بزمردة خلال التحقيقات التي جرت معها ووالدتها "شيري هانم"، باعترافات تفصيلية عن ممارستها علاقات محرمة مع الرجال. وقالت إنها قامت بممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز وبمقابل مادي، مبررة ذلك بأنها تحتاج للمال. وقالت المتهمة إنها مارست الدعارة مرتين، الأولى كانت في منزل أجرته مع والدتها في منطقة أرض الجولف، حيث حضر شخص تعرفت عليه، من خلال فيسبوك، وأقامت معه علاقة محرمة مقابل 2000 جنيه. وأقرت بأنها وقبل وصول هذا الشخص، طلبت من والدتها مغادرة المنزل، بحجة حضور مجموعة من أصحابها، وبعدها أخبرتها بما حدث، إلا أن الأخيرة لم تبد رد فعل، لحاجتها هي الأخرى للمال. وأكدت المتهمة، أنها تمتلك حسابات على مواقع التواصل، واعترفت بإساءة استخدام تلك الحسابات، في ترتيب وعقد لقاءات محرمة. وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا بـ"شيري هانم وبنتها"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع. المصدر: وسائل إعلام مصرية المتهمة نورا هشام المعروفة بزمردة خلال التحقيقات التي جرت معها ووالدتها "شيري هانم"، باعترافات تفصيلية عن ممارستها علاقات محرمة مع الرجال. وقالت إنها قامت بممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز وبمقابل مادي، مبررة ذلك بأنها تحتاج للمال. وقالت المتهمة إنها مارست الدعارة مرتين، الأولى كانت في منزل أجرته مع والدتها في منطقة أرض الجولف، حيث حضر شخص تعرفت عليه، من خلال فيسبوك، وأقامت معه علاقة محرمة مقابل 2000 جنيه. وأقرت بأنها وقبل وصول هذا الشخص، طلبت من والدتها مغادرة المنزل، بحجة حضور مجموعة من أصحابها، وبعدها أخبرتها بما حدث، إلا أن الأخيرة لم تبد رد فعل، لحاجتها هي الأخرى للمال. وأكدت المتهمة، أنها تمتلك حسابات على مواقع التواصل، واعترفت بإساءة استخدام تلك الحسابات، في ترتيب وعقد لقاءات محرمة. وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا بـ"شيري هانم وبنتها"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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