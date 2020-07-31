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شاهد .. صور نادرة لـ رجاء الجداوي في الحج مع زوجها وحفيدتها !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. صور نادرة لـ رجاء الجداوي في الحج مع زوجها وحفيدتها !

 

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جديد اب برس

 

 

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أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

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