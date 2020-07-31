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عدن - ياسمين التهامي - الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تخرج عن صمتها وتكشف مفاجآت جديدة أمام المحكمة !

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جديد اب برس

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التحقيقات مع الفتاة حنين حسام المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" عن مفاجأة جديدة، حيث قامت الفتاة بالاعتراف بكل شيء، وأنها حصلت على أموال جراء نشرها محتوى خادشا للحياء. وأكدت الفتاة خلال التحقيقات أنها نشرت محادثات على التطبيقات بهدف الإعلان عن نفسها، وإغواء الشباب، وإثارتهم للحصول منهم على إعجابات وتحويلات مالية، واستدراج الفتيات راغبات الشهرة والثراء، واستغلال ظروفهم المادية والاجتماعية. كما قدمت المتهة آلية تحويل المبالغ النقدية إليها من موقع "لايكي" وفقا لحيثيات المحكمة، حيث أكدت أن المتهمة حنين حسام نشرت مكالمة جنسية بين إحدى الشباب والفتيات عبر حسابتها، كما تم نشر مكالمة تحت عنوان "أقوى خناقة على السوشيال ميديا بين حنين حسام وأحمد نبيل"، تضمنت ألفاظا خادشة للحياء. وأوضحت المحكمة أن القضية تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات. فيما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز. وأوضحت الاتهامات قيام المتهمين الثالث محمد عبد الحميد والرابع محمد علاء بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام في ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مخلة بالآداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذي تتضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو. وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات التي وجهت للمتهم الخامس أحمد سامح، هي إدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المتهمة مودة الأدهم والصادر في حقها أمر القبض عليها في الفرار من رجال الشرطة والتخفي منهم مع علمه بذلك. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية. المصدر: اليوم السابع