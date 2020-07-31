شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل ابوهشيمة ..(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل في صورة نشرتها يوم أمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقود سيارتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فيما لفت إنتباه الكثيرون ساعة اليد التي ترتديها، ليتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • ما الذي يحدث في حمامات النساء في دبي ..فضائح اخلاقية تهز الامارات ..شاهد الصور والتفاصيل • بينما المسلمون يطلبون الرحمة على عرفات .. النجمة السعودية " مشاعل الجلعود " تخلع العباءة وتنشر صورها بملابس جريئة وصادمة ..شاهد • متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل ابوهشيمة ..(شاهد الصور) • شاهد الصور التي ينتظرها جميع السعوديين .. هكذا ظهر اليوم الملك سلمان برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واذهل الجميع Advertisements • فضيحة مدوية لفنانة عربية شهيرة .. كشفت عن مناطقها الحساسة عن طريق الخطأ في جلسة تصوير مثيرة وصادمة ..شاهد • ظهرت شبه عارية وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير .. النجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر...شاهد • أمير خليجي يدفع للراقصة "صافيناز" 100 الف ريال سعودي مقبال رقصة في سهرة ليلية ..شاهد فيديو مسرب من السهرة • الإمارات : مواطن شك بزوجته الجميلة أنها تخونة وتمارس الجنس الجماعي مع عدة أشخاص .. وبعد مراقبتها اكتشف الفضيحة التي لم تخطر على بآل أحد ..شاهد • اغرب حادثة .. عريس ينهار فجأة أمام عروسته في ليلة الدخلة ويدخل في موجة بكاء هستيري ..والسبب مفاجئ ولا يخطر على بآل أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث ان تلك الساعة اهداها اميرا سعودي مراهق للفنانة ياسمين صبري.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل ابوهشيمة ..(شاهد الصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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