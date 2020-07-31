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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:اتهام سعودي خطير للجنرال الاحمر ودعوة سعودية لمحاكمته بهذه التهمة الخطيرة..ومستشار في رئاسة الجمهورية يرد بقوة ( 3 صور صادمة )

شن إعلامي سعودي هجوماً حاداً على نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن الاحمر، ووصفه بـ"الارهابي" و"عميل الحمدين" في قطر.

جاء ذلك على خلفية دعوة للجنرال الاحمر دعا فيها جميع اليمنيين إلى التوحد من أجل بناء يمن اتحادي يسع للجميع.

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عاجل:اتهام سعودي خطير للجنرال الاحمر ودعوة سعودية لمحاكمته بهذه التهمة الخطيرة..ومستشار في رئاسة الجمهورية يرد بقوة ( 3 صور صادمة )

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وقال السعودي سامي العثمان رئيس تحرير صحيفة "العروبة اليوم" في حسابه على "تويتر": "شر البلية مايضحك الشاويش الارهابي الاخواني عميل الحمدين علي محسن الاحمر يصرح فض الله فيه بقوله ان الأوان ليتوحد الجميع من اجل بناء يمن اتحادي يتسع للجميع".

وأضاف العثمان مخاطباً الجنرال الاحمر: "اولاً انت ارهابي مطلوب دوليًا، ثانيا انت من باع الارض والعرض للشياطين، ثالثاً لابد ان تحاكم اولاً".

من جانبه رد، مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، على تغريدة العثمان قائلاً: "احد الابواق القذرة باع نفسة للشيطان وأصبح يحشر نفسة في اليمن وقيادات اليمن بينما لا يستطيع فتح فمه حول اي قضية في بلاده يمارس الحرية في اليمن وفي بلاده يصمت ويخرس لانه إذا تحدث سيذهب سجن الحائر".