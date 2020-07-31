شكرا لبحثكم عن خبر ظهور مخلوق غريب على شاطئ البحر يثير حالة من الفزع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب عدد كبير من الأستراليين بالذهول عندما رمت الأمواج بمخلوق ضخم "يشبه الفضائيين" على الشاطئ.

وصدم الوحش البالغ طوله 6 أقدام (1.8 أمتار) السكان المحليين والسائحين بعد أن حملته الأمواج إلى اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعثر رواد الشاطئ على هذا المخلوق العجيب، المعروف باسم "سمكة شمس المحيط"، حيث كان ميتا على الرمال.

ويعتقد أن السمكة الرمادية والبيضاء الضخمة يبلغ طولها حوالي مترين، وهذا في الواقع يعد حجما صغيرا بالنسبة لهذه الأنواع.